Werdau: Apotheke organisiert zum 25. Mal Osterüberraschung für Kinder

In der geschmückten Passage können Mädchen und Jungen auf die Suche gehen. Rund 600 Geschenke werden versteckt.

Auf Osternestsuche sind diese Woche in der Central-Apotheke an der August-Bebel-Straße unter anderem die Mädchen und Jungen aus der Kindereinrichtung „Schöne Aussicht“ gegangen. Seit 25 Jahren bereiten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Apotheke Kindern eine Osterüberraschung. „Rund 600 Osterbeutel haben wir in diesem Jahr...