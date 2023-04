Werdau: Campingsaison an der Koberbachtalsperre kann noch nicht starten

Die Saison auf dem Campingplatz an der Koberbachtalsperre soll so schnell wie möglich beginnen. Das ist das erklärte Ziel des Vereins "Camping Freunde Kober", der sich derzeit in Gründung befindet. Nach einem Großbrand im Sommer vergangenen Jahres auf dem hinteren Teil des Zeltplatzes waren gravierende Sicherheitsmängel auf dem Gelände ans Licht...