Werdau: Feuerwehren löschen angebranntes Essen

222. Einsatz der Gemeindefeuerwehr fand am Mittwoch in der Friedenssiedlung statt.

Angebranntes Essen in einem Einfamilienhaus am Birkenweg hat am frühen Mittwochnachmittag die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Aufmerksame Passanten bemerkten eine Rauchentwicklung in dem Haus in der Friedenssiedlung und riefen die Retter. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Topf wohl schon eine längere Zeit auf dem Herd gestanden hatte. Der...