Werdau: Freie Eintritt ins Stadt- und Dampfmaschinenmuseum

Einrichtung an der Holzstraße beteiligt sich an internationaler Aktion.

Zum internationalen Museumstag am 18. Mai öffnet das Stadt- und Dampfmaschinenmuseum an der Holzstraße in Werdau seine Pforten. An dem Sonntag kann die Einrichtung von 10 bis 18 Uhr kostenlos besichtigt werden. „Für unsere kleinen Besucher bieten wir im Garten verschiedene Spiele an“, sagt Museumsleiter Markus Döscher. Die...