Werdau: Fünf Künstlerinnen aus der Region zeigen Aquarellmalerei

Die Ausstellung wird am 22. Mai in der Galerie des Landratsamtes in Werdau eröffnet.

Aquarellmalereien von fünf Künstlerinnen aus der Region werden ab dem 22. Mai in der Galerie des Landkreises Zwickau im Verwaltungszentrum Werdau, Königswalder Straße 18, gezeigt. Brigitte Dietzsch, Tina Gehlert, Evemy Hoffmann, Kerstin Kugler und Isolde Roßner zeigen Werke in ihrem ganz eigenen Stil. Die Bilder bestechen durch Leichtigkeit,...