Werdau: Holperpiste in der Südstadt soll für eine halbe Million Euro verschwinden

Werdau
Der Beginn der Bauarbeiten „Am Stadtpark“ ist für das Frühjahr geplant. Gleichzeitig werden Versorgungsleitungen erneuert.
Eine Holperstrecke in Werdau-Süd wird ab dem Frühjahr instand gesetzt. Die Straße „Am Stadtpark“ wird zwischen Richardstraße und Ludwig-Jahn-Straße grundhaft saniert. Einen entsprechenden Baubeschluss hat der Stadtrat einstimmig gefasst. Der Asphalt der Straße sei an vielen Stellen schon mehrfach ausgebessert worden. Die Entwässerung...
