Werdau im Schaufenster: Neues Plakat ergänzt Stadtbilder-Serie

Ein Spaziergang durch die Stadt beginnt im Schaufenster: Der Stadterhaltungsverein zeigt historische Bilder – neu ist ein Motiv am Markt 36.

Sechs großformatige Plakate schmücken bereits Schaufenster in Werdau – jetzt ist ein weiteres hinzugekommen. Am Haus Markt 36, Heimat des Fischmarkts Scheibner, setzten Ulrich Puchelt, Kathrin Schwanitz und Leo Lippold vom Verein zur Stadterhaltung und -entwicklung ihre Aktion fort. Die Panoramen stammen vom Leipziger Fotografen und... Sechs großformatige Plakate schmücken bereits Schaufenster in Werdau – jetzt ist ein weiteres hinzugekommen. Am Haus Markt 36, Heimat des Fischmarkts Scheibner, setzten Ulrich Puchelt, Kathrin Schwanitz und Leo Lippold vom Verein zur Stadterhaltung und -entwicklung ihre Aktion fort. Die Panoramen stammen vom Leipziger Fotografen und...