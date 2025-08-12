Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ulrich Puchelt und Kathrin Schwanitz zeigen das Plakat für das Gebäude Markt 36. Bild: Jochen Walther
Ulrich Puchelt und Kathrin Schwanitz zeigen das Plakat für das Gebäude Markt 36. Bild: Jochen Walther
Werdau
Werdau im Schaufenster: Neues Plakat ergänzt Stadtbilder-Serie
Redakteur
Von Jochen Walther
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Spaziergang durch die Stadt beginnt im Schaufenster: Der Stadterhaltungsverein zeigt historische Bilder – neu ist ein Motiv am Markt 36.

Sechs großformatige Plakate schmücken bereits Schaufenster in Werdau – jetzt ist ein weiteres hinzugekommen. Am Haus Markt 36, Heimat des Fischmarkts Scheibner, setzten Ulrich Puchelt, Kathrin Schwanitz und Leo Lippold vom Verein zur Stadterhaltung und -entwicklung ihre Aktion fort. Die Panoramen stammen vom Leipziger Fotografen und...
