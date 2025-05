Werdau: Investor für Eigenheim-Baugebiet springt ab

Am Rande der Friedenssiedlung hat die Stadt Werdau Platz für 20 Eigenheime geschaffen. Doch ob und wann dort Häuser gebaut werden, steht in den Sternen.

Am Rande der Werdauer Friedenssiedlung werden wohl in absehbarer Zeit keine neuen Eigenheime entstehen. Die Mitglieder des Stadtrates haben auf ihrer jüngsten Sitzung in der vergangenen Woche einstimmig einen Beschluss zum Verkauf eines Grundstückes unterhalb der Röthenbacher Straße bis zum Steinpöhlbach zurückgenommen. Damit wurde ein...