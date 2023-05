Werdau: Kein Stadtfest, aber gefeiert wird im September trotzdem

In Werdau steigt am dritten Septemberwochenende kein traditionelles Stadtfest. Die Organisatoren aus den Reihen des Gewerbeverbundes begründen das mit den enorm gestiegenen Kosten in vielen Bereichen. Nun will die Stadt selbst ein kleines Fest auf die Beine stellen. Und Eventmanager Andy Spranger könnte sich vorstellen, das Stadtfest doch noch zu retten.