Werdau: Moped-Auto kippt auf der B 175 im Kreisverkehr um

Ein umgekipptes Mopedauto hat am Mittwoch im Kreisverkehr der B 175 in der Werdauer Sorge für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Kurz nach 12 Uhr war ein 15-Jähriger mit dem 45-km/h-Fahrzeug auf der Bundesstraße aus Richtung Zwickau unterwegs. Als er in den Kreisel einbog, kam er nach links von der Straße ab. Das Fahrzeug kippte um und blieb auf dem Dach liegen. „Der 16-jährige Beifahrer wurde leicht verletzt und musste ambulant behandelt werden“, sagte Polizeisprecherin Christina Friedrich. Die Feuerwehr war im Einsatz, um die Straße zu säubern. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 4000 Euro. Wegen der Bergungs- und Reinigungsarbeiten, die bis gegen 15 Uhr dauerten, kam es zu Staus rund um den Kreisverkehr. (rdl)