Werdau: Musiker spielt auf Flügel, den er seit 70 Jahren kennt

Werdau
Der Wuppertaler Joachim Dorfmüller verbrachte als Kind einige Jahre bei seiner Großmutter. Deshalb zieht es ihn immer wieder nach Werdau zurück.
Kirchenmusikdirektor Joachim Dorfmüller gestaltet am Sonntag ein Konzert im Gemeindezentrum an der Werdauer Burgstraße. Ab 19.30 Uhr spielt er Werke von Bach, Mozart, Grieg und anderen Komponisten und erklärt auch die Entstehungsgeschichte dazu. Dabei spielt Dorfmüller auf einem Flügel, an dem er schon vor mehr als 70 Jahren gesessen hat. Der...
