Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In der Stadthalle in Werdau findet am 9. Januar ein Neujahrskonzert statt.
In der Stadthalle in Werdau findet am 9. Januar ein Neujahrskonzert statt. Bild: Michel/Archiv
In der Stadthalle in Werdau findet am 9. Januar ein Neujahrskonzert statt.
In der Stadthalle in Werdau findet am 9. Januar ein Neujahrskonzert statt. Bild: Michel/Archiv
Werdau
Werdau: Neujahrskonzert mit Operetten- und Musical-Melodien
Redakteur
Von Annegret Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die traditionelle Veranstaltung findet am 9. Januar in der Stadthalle statt. Der Kartenvorverkauf hat begonnen.

Das traditionelle Neujahrskonzert mit der Vogtland Philharmonie Greiz/Reichenbach findet am 9. Januar in der Werdauer Stadthalle statt. Bereits jetzt gibt es Tickets dafür, unter anderem in allen „Freie Presse“-Partnershops. Ausschnitte aus Oper, Operette und Musical stehen auf dem Programm des Konzertes, das um 17 Uhr beginnt. Es soll ein...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
25.09.2025
1 min.
55 Aussteller präsentieren sich zur „Lebensfreude“-Messe in Werdau
Am Wochenende findet in der Stadthalle Werdau eine Gesundheitsmesse statt.
Gesunde Ernährung, Entspannungstechniken und Hypnose: Stadthalle wird zum Paradies für Gesundheitsbegeisterte
Annegret Riedel
12.11.2025
2 min.
Keine Gleise, aber: Grenzbrücke im Erzgebirge erhält Bahnsignal
Ein Eisenbahnsignal am Grenzübergang in Bärenstein erinnert an die Grenzverbindung zu Vejprty.
Erstaunte Blicke hat am Dienstag eine Aufbauaktion in Bärenstein geerntet. An der gemeinsamen Mitte zur tschechischen Nachbarstadt Vejprty hat ein Zeitzeugnis seinen Platz erhalten.
Christof Heyden
31.10.2025
4 min.
Tipps für Feiertag und Wochenende: DJ-Duo in Plauen zu Gast, Drachenfest in Auerbach und Halloween-Partys
Das Berliner DJ-Duo Lexy & K-Paul legt in der Festhalle Plauen auf.
Partyfreunde aufgepasst: In der Festhalle Plauen legen am Samstag die Berliner DJs Lexy & K-Paul auf. In Reichenbach fällt der Vorhang für Shakespeare. Wo außerdem Halloween gefeiert wird.
Florian Wunderlich
16:06 Uhr
2 min.
Dynamo Dresden gewinnt Test gegen Energie Cottbus mit 3:0
Im Testspiel gegen Drittligist Energie Cottbus traf Dresdens Jonas Oehmichen (r) zur Führung. (Archivbild)
Aufsteiger Dynamo Dresden wartet in der 2. Bundesliga auf den ersten Heimsieg der Saison. Cottbus verbuchte gerade die erste Drittliga-Niederlage daheim. Den Test gegeneinander gewinnt Dynamo klar.
16:00 Uhr
2 min.
Limbach-Oberfrohnaer verursacht Unfall in Chemnitz: Geschädigte zeigt Mitgefühl
Ein Unfall auf einem Chemnitzer Parkplatz endete am Donnerstag vor Gericht.
Auf einem Parkplatz in Chemnitz hatte der Limbach-Oberfrohnaer eine 74-Jährige angefahren. Sie erlitt schwere Verletzungen. Groll zeigte sie vor Gericht aber nicht.
Julia Grunwald
11.11.2025
3 min.
Stadt im Erzgebirge erteilt weiterem Lebensmittelmarkt eine Absage
Auf diesem Gelände an der B 101 in Lauter könnte bald ein weiterer Einkaufsmarkt entstehen.
Im Dezember 2022 hat in Lauter an der Staatsstraße B 101 ein neu gebauter Rewe-Markt eröffnet. Nun gibt es ein ähnliches Ansinnen fast direkt gegenüber. Das Votum der Stadträte fiel eindeutig aus.
Anna Neef
Mehr Artikel