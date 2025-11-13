Werdau: Neujahrskonzert mit Operetten- und Musical-Melodien

Werdau
Die traditionelle Veranstaltung findet am 9. Januar in der Stadthalle statt. Der Kartenvorverkauf hat begonnen.
Das traditionelle Neujahrskonzert mit der Vogtland Philharmonie Greiz/Reichenbach findet am 9. Januar in der Werdauer Stadthalle statt. Bereits jetzt gibt es Tickets dafür, unter anderem in allen „Freie Presse“-Partnershops. Ausschnitte aus Oper, Operette und Musical stehen auf dem Programm des Konzertes, das um 17 Uhr beginnt. Es soll ein...
