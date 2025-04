Werdau: Polizei ermittelt nach Diebstahl von zwei Loungemöbel-Sets

Zu Beginn der Gartensaison waren Diebe in einem Einkaufsmarkt an der Uferstraße. Sie entwendeten mit einem Schloss gesicherte Sitzmöbel und Tische.

Langfinger haben zwei Loungemöbel-Set aus einem Einkaufsmarkt in Werdau entwendet. Der Diebstahl ist nun ein Fall für die Polizei. Betroffen ist ein Geschäft an der Uferstraße, so Polizeisprecherin Karolin Hemp.