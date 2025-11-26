Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Werdau: Pyramidenanschieben und Plätzel-Verkauf für die Fontäne im Teich

Im Werdauer Landwehrgrund wird am Sonntag die Pyramide angedreht.
Im Werdauer Landwehrgrund wird am Sonntag die Pyramide angedreht. Bild: Thomas Michel/Archiv
Im Werdauer Landwehrgrund wird am Sonntag die Pyramide angedreht.
Im Werdauer Landwehrgrund wird am Sonntag die Pyramide angedreht. Bild: Thomas Michel/Archiv
Werdau
Werdau: Pyramidenanschieben und Plätzel-Verkauf für die Fontäne im Teich
Redakteur
Von Annegret Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Landwehrgrund wird am Sonntag gefeiert. Auch Steinpleis und Königswalde laden zum geselligen Beisammensein im Lichterglanz ein.

Die vergangenen Tage haben die Frauen des Heimatvereins Landwehrgrund in Werdau mit Plätzchenbacken verbracht. Die sollen zum feierlichen Anschieben der Pyramide An den Teichen am 30. November ihre Abnehmer finden. „Mit dem Verkauf finanzieren wir das Betreiben unserer Fontäne im Teich am Pavillon mit“, sagt Wolfgang Dietrich vom Verein. Es...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
03.11.2025
1 min.
Werdau: Monatsende ist Grundsteinlegung für Feuerwehr-Neubau
Der Neu- und Umbau des Feuerwehrstandortes in Werdau kostet rund acht Millionen Euro.
Für den 28. November sind auch interessierte Einwohner eingeladen. An diesem Tag veranstaltet die Wehr außerdem ihren traditionellen Weihnachtsmarkt.
Annegret Riedel
11.11.2025
3 min.
Schaumzucker-Annoncenuhr ist gefundenes Fressen für Werdauer Narren
Der WFC 95 übernahm pünktlich am Dienstag 11.11 Uhr die Macht im Werdauer Rathaus.
Bei ihrer Machtübernahme vor dem Rathaus spielten die Jecken auf das merkwürdige Souvenir an. Einen Handel mit dem OB lehnten sie aber ab.
Annegret Riedel
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
12:44 Uhr
3 min.
AfD-Debatte: Rossmann verlässt Familienunternehmer-Verband
Rossmann kündigt die Mitgliedschaft im Verband.
Der Verband der Familienunternehmer öffnet sich für Gespräche mit der AfD. Einige Mitgliedsunternehmen äußern deutliche Kritik. Rossmann zieht Konsequenzen.
25.11.2025
2 min.
Verwüstete Natur im Vogtland: Staatsanwaltschaft eingeschaltet – für den Verursacher wird‘s teuer
Blick in die Lengenfelder Plohnbachaue. Ein Sumpf-Biotop wurde vollständig zerstört.
Die Zerstörungen in einem Landschaftsschutzgebiet haben für den Verursacher unangenehme Konsequenzen – die Behörden sprechen von einer Umweltstraftat, die Stadt will Einsicht in Protokolle.
Gerd Möckel
12:39 Uhr
2 min.
Türkischer Journalist zu mehrjähriger Haft verurteilt
Journalisten stehen in der Türkei unter Druck. (Archivbild)
Schon seit fünf Monaten sitzt der bekannte Journalist Fatih Altayli in Untersuchungshaft. Nun wird er wegen Bedrohung von Präsident Erdogan verurteilt. Grund ist ein YouTube-Programm.
Mehr Artikel