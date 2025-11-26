Werdau: Pyramidenanschieben und Plätzel-Verkauf für die Fontäne im Teich

Im Landwehrgrund wird am Sonntag gefeiert. Auch Steinpleis und Königswalde laden zum geselligen Beisammensein im Lichterglanz ein.

Die vergangenen Tage haben die Frauen des Heimatvereins Landwehrgrund in Werdau mit Plätzchenbacken verbracht. Die sollen zum feierlichen Anschieben der Pyramide An den Teichen am 30. November ihre Abnehmer finden. „Mit dem Verkauf finanzieren wir das Betreiben unserer Fontäne im Teich am Pavillon mit“, sagt Wolfgang Dietrich vom Verein. Es...