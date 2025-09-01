Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Werdau reißt weiter ab: Drei Wohnblöcke an der Ernst-Busch-Straße verschwinden

An der gesperrten Ernst-Busch-Straße in Werdau startet das nächste Abrissvorhaben.
An der gesperrten Ernst-Busch-Straße in Werdau startet das nächste Abrissvorhaben.
Werdau
Werdau reißt weiter ab: Drei Wohnblöcke an der Ernst-Busch-Straße verschwinden
Von Jochen Walther
Im Wohngebiet Kranzberg rollen erneut die Bagger: Mit dem Abrissprojekt fallen 300 Wohnungen weg. Der Rückbau ist Teil der Stadtentwicklung.

In Werdau fallen weiter Wohnblöcke. Nachdem an der Bertolt-Brecht-Straße bereits zwei Gebäude entfernt wurden, nimmt die Gemeinnützige Wohnungsbaugenossenschaft (WGW) nun die nächsten ins Visier: An der Ernst-Busch-Straße 2 bis 20 verschwinden drei weitere Blöcke. Dafür wird die Straße laut René Gentz vom Rathaus bis März 2026 gesperrt....
