Erneut von Vandalismus betroffen: das WC am Kirchplatz in Werdau.
Erneut von Vandalismus betroffen: das WC am Kirchplatz in Werdau. Bild: Annegret Riedel
Werdau
Werdau: Unbekannte zerstören öffentliches WC am Kirchplatz
Redakteur
Von Annegret Riedel
Die Stadt Werdau setzt eine Belohnung von 500 Euro aus.

Unbekannte haben am Wochenende in der öffentlichen Toilettenanlage am Werdauer Kirchplatz gehaust. Unter anderem beschädigten sie die Tür der Herrentoilette, beschmierten die Innenwände und verstopften Abflüsse, teilt die Stadt mit. Das WC musste einige Tage geschlossen bleiben. Die Stadt setzt für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter...
