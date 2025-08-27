Werdau: Unbekannte zerstören öffentliches WC am Kirchplatz

Die Stadt Werdau setzt eine Belohnung von 500 Euro aus.

Unbekannte haben am Wochenende in der öffentlichen Toilettenanlage am Werdauer Kirchplatz gehaust. Unter anderem beschädigten sie die Tür der Herrentoilette, beschmierten die Innenwände und verstopften Abflüsse, teilt die Stadt mit. Das WC musste einige Tage geschlossen bleiben. Die Stadt setzt für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter...