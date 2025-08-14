Werdau: Vereine der Koberbachtalsperre laden für Samstag ein

Besucher können Rettungsschwimmer-Ausbildung beobachten oder sich den Campingplatz anschauen.

Bei einem Tag der offenen Talsperre am Samstag präsentieren sich zwischen 10 und 18 Uhr viele Anliegervereine am Gewässer mit ihren Aktivitäten. So stellt sich im Strandbad die Wasserwacht zwischen 10 und 12 Uhr mit einem öffentlichen Training vor und gibt Einblicke in die Rettungsschwimmer-Ausbildung. Eine kleine Technikschau ist geplant....