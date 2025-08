Werdau: Verkehrsspiegel an der Bundesstraße 175 soll nächste Woche aufgestellt werden

Er soll für mehr Sicherheit der Kunden des Netto-Marktes sorgen. Vor allem Linksabbiegen ist dort gefährlich.

Mitte kommender Woche soll der Verkehrsspiegel an der Ausfahrt des Netto-Marktes an der B 175 in der Werdauer Sorge aufgestellt werden. Das sagte Oberbürgermeister Sören Kristensen (Unabhängige Liste). Vorerst wird ein mobiler Spiegel installiert, damit der richtige Standort getestet werden kann. Danach soll er fest installiert werden. Damit...