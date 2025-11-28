Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Werdau: Vor der Winterpause bekommt Einkaufsstraße eine Asphaltdecke

Die August-Bebel-Straße in Werdau wird derzeit auf einem Teilstück asphaltiert.
Die August-Bebel-Straße in Werdau wird derzeit auf einem Teilstück asphaltiert. Bild: André Kleber
Die August-Bebel-Straße in Werdau wird derzeit auf einem Teilstück asphaltiert.
Die August-Bebel-Straße in Werdau wird derzeit auf einem Teilstück asphaltiert. Bild: André Kleber
Werdau
Werdau: Vor der Winterpause bekommt Einkaufsstraße eine Asphaltdecke
Redakteur
Von Annegret Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Spätestens bis zum 19. Dezember soll die August-Bebel-Straße wieder auf einem Teilstück befahrbar sein. Im Frühjahr gehen die Arbeiten weiter.

Die August-Bebel-Straße in Werdau wird derzeit auf einem Abschnitt zwischen Neugasse und Kranzbergstraße asphaltiert. Bis spätestens 19. Dezember soll der Verkehr auf diesem Teilstück rollen, heißt es aus der Stadtverwaltung. Fahrzeuge müssen aber über die Kranzbergstraße, da der Straßenabschnitt bis zum Markteingang bis zu dem Zeitpunkt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:25 Uhr
2 min.
Korruptionsfall: Frühere EU-Chefdiplomatin beteuert Unschuld
Die frühere EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini ist wieder auf freiem Fuß. (Archivbild)
Die vorübergehende Festnahme der früheren EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini sorgt in Brüssel für Aufregung. Jetzt meldet sich die Betroffene erstmals zu Wort.
02.12.2025
3 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge: Wo es für 10 Euro zwei Glühwein und eine Bratwurst gibt
Jens Philipp verkauft auf dem Olbernhauer Weihnachtsmarkt Bratwürste vom Holzkohlegrill. Eine Bratwurst im Brötchen kostet bei ihm 4 Euro.
Besonders im Bereich Lebensmittel hat die Inflation in den vergangenen Monaten zugelegt. Ist diese Entwicklung auch auf den Weihnachtsmärkten der Region angekommen?
Joseph Wenzel
18:21 Uhr
5 min.
Linke ebnet Weg zur Verabschiedung des Renten-Pakets
Die Enthaltung der Linken verändert die Ausgangslage für die Abstimmung am Freitag.
Merz und Spahn kämpfen um jede Unionsstimme für das umstrittene Rentenpaket. Jetzt kommt Hilfe von einer Seite, auf die CDU und CSU nicht angewiesen sein wollen.
Michael Fischer und Basil Wegener, dpa
02.12.2025
4 min.
„Günther Jauch macht keine Notdienste“: Warum eine Apotheke im Vogtland jetzt schließt
Nach 33 Jahren endet die Ära Bären-Apotheke: Andreas und Anne Babette Herzog schließen die Apotheke am 17. Dezember. Die letzten Jahre waren wirtschaftlich nicht einfach.
Kunden können es kaum fassen. Zum 17. Dezember schließt die Bären-Apotheke in Auerbach. Das Inhaber-Paar geht in Ruhestand. Aber die Gründe für die Schließung sind ernstere.
Cornelia Henze
11.11.2025
3 min.
Schaumzucker-Annoncenuhr ist gefundenes Fressen für Werdauer Narren
Der WFC 95 übernahm pünktlich am Dienstag 11.11 Uhr die Macht im Werdauer Rathaus.
Bei ihrer Machtübernahme vor dem Rathaus spielten die Jecken auf das merkwürdige Souvenir an. Einen Handel mit dem OB lehnten sie aber ab.
Annegret Riedel
05.11.2025
4 min.
Einkaufsstraße in Werdau: Nach der Winterpause geht es ab März ins Finale
Die Einmündung zur Kranzbergstraße soll ab 19. Dezember wieder befahrbar sein. Gegenüber wird ein Parkplatz angelegt.
Ein Abschnitt der August-Bebel-Straße in Werdau ist derzeit eine Großbaustelle. Das sorgt für Behinderungen. Wie laufen die Arbeiten? Die „Freie Presse“ beantwortet Fragen zum Thema.
Annegret Riedel
Mehr Artikel