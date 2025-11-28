Werdau: Vor der Winterpause bekommt Einkaufsstraße eine Asphaltdecke

Werdau
Spätestens bis zum 19. Dezember soll die August-Bebel-Straße wieder auf einem Teilstück befahrbar sein. Im Frühjahr gehen die Arbeiten weiter.
Die August-Bebel-Straße in Werdau wird derzeit auf einem Abschnitt zwischen Neugasse und Kranzbergstraße asphaltiert. Bis spätestens 19. Dezember soll der Verkehr auf diesem Teilstück rollen, heißt es aus der Stadtverwaltung. Fahrzeuge müssen aber über die Kranzbergstraße, da der Straßenabschnitt bis zum Markteingang bis zu dem Zeitpunkt...
