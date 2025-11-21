Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Zwickau
  • Werdau
  • Werdau: Warum Jungunternehmer Felix Richter und sein Team für Diabetes-Kinder kämpfen

Eigentlich müsste sich Geschäftsführer Felix Richter um andere Aufgaben kümmern. Doch der junge Mann will die betroffenen Eltern und ihre Kinder nicht im Stich lassen.
Eigentlich müsste sich Geschäftsführer Felix Richter um andere Aufgaben kümmern. Doch der junge Mann will die betroffenen Eltern und ihre Kinder nicht im Stich lassen. Bild: Ralph Köhler
Kinder müssen eine Pumpe tragen, die den Insulinfluss steuert. Ein Senor schickt Infos ans Handy.
Kinder müssen eine Pumpe tragen, die den Insulinfluss steuert. Ein Senor schickt Infos ans Handy. Bild: Köhler
Jungunternehmer Felix Richter arbeitet mit der Crimmitschauer Käthe-Kollwitz-Schule zusammen.
Jungunternehmer Felix Richter arbeitet mit der Crimmitschauer Käthe-Kollwitz-Schule zusammen. Bild: Köhler
Werdau
Werdau: Warum Jungunternehmer Felix Richter und sein Team für Diabetes-Kinder kämpfen
Von Jochen Walther
In der Pleißestadt unterstützen Helferteams Kinder mit Diabetes Typ 1 im Kita- und Schulalltag. Doch fehlende Zuständigkeiten bei Kassen und Ämtern sorgen für Unsicherheit bei Familien und Betreuern.

Sie messen Zucker, geben Insulin – und schenken Kindern Sicherheit: In Werdau kämpfen Helferteams, organisiert von Geschäftsführer Felix Richter, dafür, dass Kinder mit Typ-1-Diabetes trotz schwerer Bürokratie normal in Kita und Schule gehen können. Doch das System lässt sie oft allein – mit dramatischen Folgen. Es ist kurz vor Acht,...
