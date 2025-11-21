Werdau: Warum Jungunternehmer Felix Richter und sein Team für Diabetes-Kinder kämpfen

In der Pleißestadt unterstützen Helferteams Kinder mit Diabetes Typ 1 im Kita- und Schulalltag. Doch fehlende Zuständigkeiten bei Kassen und Ämtern sorgen für Unsicherheit bei Familien und Betreuern.

Sie messen Zucker, geben Insulin – und schenken Kindern Sicherheit: In Werdau kämpfen Helferteams, organisiert von Geschäftsführer Felix Richter, dafür, dass Kinder mit Typ-1-Diabetes trotz schwerer Bürokratie normal in Kita und Schule gehen können. Doch das System lässt sie oft allein – mit dramatischen Folgen. Es ist kurz vor Acht,...