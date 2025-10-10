Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Gäste des „Webalu“ müssen sich ab Dienstag auf eine Umleitung einstellen.
Gäste des „Webalu“ müssen sich ab Dienstag auf eine Umleitung einstellen. Bild: André Kleber
Werdau
Werdau: „Webalu“-Besucher müssen einen Umweg fahren
Redakteur
Von Annegret Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nächste Woche wird die Ziegelstraße gesperrt. Das Bad ist dann über die Pestalozzistraße erreichbar. Am 15. Oktober findet eine besondere Aktion statt.

Besucher des Hallen-und Freibades „Webalu“ in Werdau müssen sich ab 14. Oktober auf eine Umleitung einstellen. Die Ziegelstraße wird ab diesem Zeitpunkt voll gesperrt, wie Rathaussprecherin Anja Kurze sagte. Dort werden im Auftrag der Wasserwerke Zwickau neue Kanal- und Trinkwasserleitungen verlegt. Die Arbeiten sollen bis 12. Dezember...
