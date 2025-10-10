Werdau: „Webalu“-Besucher müssen einen Umweg fahren

Nächste Woche wird die Ziegelstraße gesperrt. Das Bad ist dann über die Pestalozzistraße erreichbar. Am 15. Oktober findet eine besondere Aktion statt.

Besucher des Hallen-und Freibades „Webalu“ in Werdau müssen sich ab 14. Oktober auf eine Umleitung einstellen. Die Ziegelstraße wird ab diesem Zeitpunkt voll gesperrt, wie Rathaussprecherin Anja Kurze sagte. Dort werden im Auftrag der Wasserwerke Zwickau neue Kanal- und Trinkwasserleitungen verlegt. Die Arbeiten sollen bis 12. Dezember...