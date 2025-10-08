Werdauer Bahnhof: Neue Oberleitungsanlagen sind unter Hochspannung

Die Vogtlandbahn fährt wieder den Bahnhof an. S-Bahnen werden vorerst weiterhin durch Busse ersetzt. Die Fertigstellung der Modernisierungsarbeiten ist für den 26. Oktober geplant. Was passiert danach?

Die erste Etappe der Modernisierungsarbeiten im Bereich des Werdauer Bahnhofes ist geschafft. Wie Ines Kopke, Sprecherin der Deutschen Bahn sagte, seien die neu errichteten Oberleitungsanlagen am Sonntag in Betrieb gegangen. „Das bedeutet, dass sie ab sofort wieder dauerhaft unter Hochspannung stehen." Noch bis zum 26. Oktober wird auf dem...