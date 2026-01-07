Werdauer Eiscafé „Bellevue“ hat als „Fratelli“ mit neuem Betreiber geöffnet

Werdau
Das Eiscafé auf dem Werdauer Markt hat wieder geöffnet. Der Inhaber des „Bellevue“ konnte das Geschäft selbst jedoch nicht weiterführen. Er suchte deshalb nach einem neuen Betreiber. Fündig wurde er bei einer Familie aus Hamburg.
Sedat und Fisnek Ademi stehen nun hinter den Theken des früheren Eiscafés „Bellevue“ auf dem Werdauer Marktplatz, das jetzt „Fratelli“ heißt. Die beiden Kroaten lebten seit 2014 gemeinsam mit ihren Familien in der Elbmetropole Hamburg. Beide sind mit der Eisproduktion aufgewachsen. „Unser Vater hatte bereits in Kroatien ein Eiscafé,...
