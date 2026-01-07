MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Werdauer Eiscafé „Bellevue“ hat als „Fratelli“ mit neuem Betreiber geöffnet

Sedat Ademi (rechts) mit seinem Bruder Fisnek im Eiscafé „Fratelli“ auf dem Werdauer Markt.
Sedat Ademi (rechts) mit seinem Bruder Fisnek im Eiscafé „Fratelli“ auf dem Werdauer Markt. Bild: André Kleber
Das Eiscafé „Fratelli“ befindet sich am Werdauer Markt.
Das Eiscafé „Fratelli“ befindet sich am Werdauer Markt. Bild: André Kleber
Mit Sara (17) und Elton (15) Ademi hilft schon die nächste Generation an Gastronomen im Café mit. Petra Groh freut sich, dass endlich wieder geöffnet ist.
Mit Sara (17) und Elton (15) Ademi hilft schon die nächste Generation an Gastronomen im Café mit. Petra Groh freut sich, dass endlich wieder geöffnet ist. Bild: André Kleber
Sedat Ademi (rechts) mit seinem Bruder Fisnek im Eiscafé „Fratelli“ auf dem Werdauer Markt.
Sedat Ademi (rechts) mit seinem Bruder Fisnek im Eiscafé „Fratelli“ auf dem Werdauer Markt. Bild: André Kleber
Das Eiscafé „Fratelli“ befindet sich am Werdauer Markt.
Das Eiscafé „Fratelli“ befindet sich am Werdauer Markt. Bild: André Kleber
Mit Sara (17) und Elton (15) Ademi hilft schon die nächste Generation an Gastronomen im Café mit. Petra Groh freut sich, dass endlich wieder geöffnet ist.
Mit Sara (17) und Elton (15) Ademi hilft schon die nächste Generation an Gastronomen im Café mit. Petra Groh freut sich, dass endlich wieder geöffnet ist. Bild: André Kleber
Werdau
Werdauer Eiscafé „Bellevue“ hat als „Fratelli“ mit neuem Betreiber geöffnet
Von André Kleber
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Eiscafé auf dem Werdauer Markt hat wieder geöffnet. Der Inhaber des „Bellevue“ konnte das Geschäft selbst jedoch nicht weiterführen. Er suchte deshalb nach einem neuen Betreiber. Fündig wurde er bei einer Familie aus Hamburg.

Sedat und Fisnek Ademi stehen nun hinter den Theken des früheren Eiscafés „Bellevue“ auf dem Werdauer Marktplatz, das jetzt „Fratelli“ heißt. Die beiden Kroaten lebten seit 2014 gemeinsam mit ihren Familien in der Elbmetropole Hamburg. Beide sind mit der Eisproduktion aufgewachsen. „Unser Vater hatte bereits in Kroatien ein Eiscafé,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:45 Uhr
3 min.
Kretschmers CDU überholt: Sachsens Linke verzeichnet 2025 mehr Eintritte als andere Parteien Mitglieder haben
Seit Juni 2025 Linke-Landesvorsitzende: Anja Eichhorn und Marco Böhme.
Die kleinste Fraktion im Landtag, aber mehr Mitglieder als jede anderen Partei - so steht es um Sachsens Linke. Wie sind die Zahlen der Konkurrenz?
Tino Moritz
04.12.2025
1 min.
Verein der Ukrainer in Werdau lädt Kinder zum Nikolausfest ein
Der Nikolaus kommt am Samstag selbstverständlich auch zum Feiern vorbei.
In den Räumen an der Plauenschen Straße können die Mädchen und Jungen in Märchen eintauchen.
André Kleber
06.01.2026
3 min.
Kurz und knackig: Jens Weißflog feiert mit Neujahrsansprache Erfolg im Internet
Per Video hält Jens Weißflog eine besondere Neujahrsansprache.
Er ist ein Held auf Sprungschanzen in der ganzen Welt gewesen. Seiner Heimat blieb er dabei immer treu. Das untermauert der Oberwiesenthaler nun mit einem besonderen Video.
Kjell Riedel
16:35 Uhr
2 min.
Rohr frei!: So werden Sie Verstopfungen in der Spüle los
Hausmittel wie Natron, Essig und heißes Wasser helfen, leichte Verstopfungen im Abfluss zu beseitigen und sind eine umweltfreundliche Alternative zu chemischen Reinigern.
Haare, Nudeln, feste Fette: Sie alle verstopfen gern den Abfluss. Wie man das Dauerbrennerproblem im Haushalt einfach löst.
02.12.2025
2 min.
Werdauer Adventskranz schmücken dieses Jahr Herzen und Zuckerstangen
Ist ein Hingucker auf dem Werdauer Markt: der große Adventskranz auf dem Brunnenrand.
Marktbrunnen hat sich in Weihnachtsschmuck verwandelt. Am dritten Adventssonntag wird dort das Friedenslicht verteilt.
André Kleber
06.01.2026
4 min.
Hersteller für Kinderkleidung gibt Produktion in Chemnitz auf
Mützen und Schals für Kinder unter dem Markennamen Maximo wurden bisher in Chemnitz produziert.
Die bekannten Maximo-Mützen werden nur noch in Asien und in anderen europäischen Ländern hergestellt. Über 20 Mitarbeitern wurde gekündigt. Was weiterhin in Chemnitz bleibt.
Christian Mathea
Mehr Artikel