MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Werdauer Jugendfeuerwehr schaute sich in der Zwickauer Wache um.
Die Werdauer Jugendfeuerwehr schaute sich in der Zwickauer Wache um. Bild: Paul/Feuerwehr
Die Werdauer Jugendfeuerwehr schaute sich in der Zwickauer Wache um.
Die Werdauer Jugendfeuerwehr schaute sich in der Zwickauer Wache um. Bild: Paul/Feuerwehr
Werdau
Werdauer Feuerwehrnachwuchs besucht Berufsfeuerwehr in Zwickau
Redakteur
Von Annegret Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Mädchen und Jungen informierten sich über Technik. Einsatzfahrzeuge und den Arbeitsalltag der hauptamtlichen Retter.

Ihr Dienstjahr 2025 haben die Mädchen und Jungen der Jugendfeuerwehr Werdau mit einem besonderen Ausflug abgeschlossen. Sie waren bei der Berufsfeuerwehr in Zwickau und informierten sich ausführlich über die Arbeit der Retter. „Ein Kamerad, der Mitglied in der Werdauer Wehr ist, führte sie durch die Räume, zeigte Technik, Einsatzfahrzeuge...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
24.12.2025
1 min.
Bilder des Tages vom 24.12.2025
 2 Bilder
Der Niederländer Michael van Gerwen jubelt.
28.11.2025
2 min.
Grundstein für das größte Bauvorhaben in Werdau ist gelegt
Für das neue Gerätehaus der Werdauer Wehr wurde am Freitagnachmittag der Grundstein gelegt.
Gemeindewehrleiter Sascha Klappstein freut sich über den Kompromiss: Die Investition in Werdau stärkt das Ehrenamt und die Sicherheit der Einwohner. Der Weg bis dahin war weit.
Annegret Riedel
23.12.2025
3 min.
Pleißental-Klinik in Werdau: Geschäftsführer Uwe Hantzsch räumt seinen Stuhl
Geschäftsführer Uwe Hantzsch verlässt die Werdauer Klinik.
Der langjährige Klinikchef überrascht die Beschäftigten einen Tag vor Weihnachten mit seinem Weggang. Seine Arbeit sei getan, sagt er. Allerdings ist das Insolvenzverfahren noch nicht abgeschlossen.
Jan-Dirk Franke
23.12.2025
2 min.
Verkauf des Skigebiets am Fichtelberg: Oberwiesenthal muss deutlich mehr für Berater zahlen
Für die Privatisierung von Skigebiet und Schwebebahn griff die Stadt auf Berater zurück.
210.000 Euro hatte die Stadt als Ausgaben für externe Unterstützung bei der Privatisierung von Skigebiet und Schwebebahn eingeplant. Warum die am Ende nicht reichten.
Kjell Riedel
11.12.2025
2 min.
Größtes Bauvorhaben in Werdau: Weitere Aufträge an Firmen vergeben
Ende November ist feierlich der Grundstein für den Gerätehaus-Neubau gelegt worden.
Das neue Gerätehaus für die Freiwillige Feuerwehr Werdau entsteht derzeit am Breitscheidplatz. Doch das ist nur die erste Etappe.
Annegret Riedel
24.12.2025
4 min.
„An Heiligabend gibt es schnelle Dino-Schnitzel im Brötchen“: Wie ein gestresster Pfarrer aus Westsachsen Weihnachten feiert
Entspannt in der Kirche trotz Stress: Pfarrer Albrecht Matthäus aus Langenchursdorf fährt an Heiligabend von Kirche zu Kirche.
Für Albrecht Matthäus von der Kirchgemeinde Callenberg bedeutet Heiligabend weder Entschleunigung noch gemütliches Kaffeetrinken oder ein Drei-Gänge-Menü am Abend. Bis zu drei Andachten hintereinander ist er gewöhnt – samt Zitterpartie.
Elsa Middeke
Mehr Artikel