Werdauer Feuerwehrnachwuchs besucht Berufsfeuerwehr in Zwickau

Die Mädchen und Jungen informierten sich über Technik. Einsatzfahrzeuge und den Arbeitsalltag der hauptamtlichen Retter.

Ihr Dienstjahr 2025 haben die Mädchen und Jungen der Jugendfeuerwehr Werdau mit einem besonderen Ausflug abgeschlossen. Sie waren bei der Berufsfeuerwehr in Zwickau und informierten sich ausführlich über die Arbeit der Retter. „Ein Kamerad, der Mitglied in der Werdauer Wehr ist, führte sie durch die Räume, zeigte Technik, Einsatzfahrzeuge...