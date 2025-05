Werdauer Markt verwandelt sich in Spieleparadies

Zum Kindertag am 1. Juni findet ein großes Fest vor dem Rathaus statt.

Der Marktplatz von Werdau verwandelt sich am 1. Juni in ein Spieleparadies für Kinder. Zum mittlerweile 14. Mal organisieren die Stadt Werdau und der Verein der Vietnamesen das Internationale Kinderfest. Zwischen 14 und 18 Uhr ist für jede Menge Abwechslung gesorgt, wie Kersten Martin vom zuständigen Fachbereich im Rathaus sagt. So sind...