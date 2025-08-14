Werdauer Museumsfreunde reisen nach Kronach

Eine Bustour nach Unterfranken mitsamt einem üppigen Programm wird am 24. August angeboten.

Werdau.

Die Museumsfreunde Werdau unternehmen am Sonntag, 24. August eine Bustour unter dem Motto „Zu Besuch in der Lucas-Cranach-Stadt Kronach“. Das teilte der ehemalige Museumsleiter Hans-Jürgen Beier mit. Los geht es um 7.30 Uhr ab Crimmitschau/Frankenhausen und 8 Uhr ab Museum Werdau/Eiskristall. Die Fahrt kostet 47,50 Euro inklusive der Eintrittsgebühren. Ein Stopp ist im Flößermuseum Unterrodach vorgesehen. In Kronach gibt es eine Führung durch die denkmalgeschützte Oberstadt und nach der Mittagspause soll die Festung Rosenberg mit ihren Museen und einem beeindruckenden Panorama über das nördliche Franken erklommen werden. Die Rückfahrt ist für 18.30 Uhr geplant. Anmeldungen sind unter Ruf 037603 3688 möglich. (kru)