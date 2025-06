Werdauer Pleißentalklinik in der Krise: Bleibt der Landkreis überhaupt der Eigentümer?

Dem Krankenhaus in Werdau droht die Zahlungsunfähigkeit. Nun muss innerhalb von drei Monaten ein Zukunftskonzept erarbeitet werden. Jetzt reden der Klinikchef und der Landrat.

Noch nicht zahlungsunfähig, aber innerhalb der nächsten zwölf Monate wäre es wohl dazu gekommen: Da man aber frühzeitig gehandelt habe, stehe für die in finanzielle Schieflage geratene Pleißental-Klinik in Werdau „der Königsweg für einen Neustart offen“, sagte Landrat Carsten Michaelis (CDU) am Mittwoch auf der Kreistagssitzung des...