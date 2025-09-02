Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Werdauer Stadtpark wird aufgeräumt: Voliere verschwindet, Permakultur bleibt

Die leere Voliere am Eingang des Werdauer Stadtparkes wird verschwinden.
Die leere Voliere am Eingang des Werdauer Stadtparkes wird verschwinden. Bild: André Kleber
Die leere Voliere am Eingang des Werdauer Stadtparkes wird verschwinden.
Die leere Voliere am Eingang des Werdauer Stadtparkes wird verschwinden. Bild: André Kleber
Werdau
Werdauer Stadtpark wird aufgeräumt: Voliere verschwindet, Permakultur bleibt
Redakteur
Von Annegret Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Anwohner hatten die Zustände am Eingang der Grünanlage kritisiert. Ein Zirkuswagen wird zu einem neuen Treffpunkt am Skatepark in der Innenstadt.

Die Stadt Werdau will im Stadtpark aufräumen. Die Voliere am Eingang der Grünanlage, in der jahrzehntelang verschiedene Ziervögel zwitscherten, soll verschwinden. Auch der angrenzende Lagerraum werde abgerissen, informierte Oberbürgermeister Sören Kristensen (Unabhängige Liste) die Stadträte auf ihrer jüngsten Sitzung. „Diese Ecke wird...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:43 Uhr
1 min.
Neuer Vorstand gewählt: Moritz Kunz führt die Jusos Vogtland
Moritz Kunz (Zweiter von links) ist neuer Vorsitzender der Jusos Vogtland.
Moritz Kunz führt künftig die Jusos Vogtland. In Reichenbach wählte die politische Arbeitsgemeinschaft jetzt einen neuen Vorstand.
Daniela Hommel-Kreißl
25.07.2025
2 min.
Frischer Wind für Skatepark Werdau: Jugend gestaltet Zirkuswagen als neuen Treffpunkt
Freiwillige Helfer und Kids des Skateparks sind stolz auf den neuen alten Zirkuswagen.
Jugendliche, Stadt und viele Helfer ziehen an einem Strang: Ein Ort voller Begegnung, Farbe und Veranstaltungen entsteht – offen für Ideen und Gemeinschaft.
Jochen Walther
09:40 Uhr
1 min.
Greiz: Hausflur mit Löschschaum ausgesprüht - Zeugen gesucht
Die Polizei in Greiz sucht Zeugen zu zwei Sachbeschädigungen.
Die Greizer Polizei sucht Zeugen zu zwei Sachbeschädigungen – auch im sächsischen Vogtland.
Daniela Hommel-Kreißl
14.08.2025
2 min.
Hier wird Vielfalt großgeschrieben: Werdauer Verein haucht dem Stadtpark Leben ein
Beim Sommerfest im Stadtpark kann man sich auch mit eigenen Beiträgen auf eine Bühne wagen.
Ein Sommerfest findet am Sonntag in der Grünanlage statt. Veranstalter sind die Mitglieder der Initiative gegen Rassismus.
André Kleber
02.09.2025
4 min.
Markanter Altbau im Chemnitzer Zentrum wird abgerissen: „Es schmerzt mich total, dass ich hier raus muss“
Ellen Isabell Richter und Nihat Göçerer vor dem Haus an der Hartmannstraße, in dem sie arbeiten bzw. wohnen. Es soll im kommenden Jahr abgerissen werden.
Für den Bau einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna muss ein Gebäude an der Hartmannstraße weichen. Es wirkt von außen halb-verlassen, ist für mehrere Chemnitzer aber noch Wohn- und Arbeitsort.
Benjamin Lummer
01.09.2025
2 min.
Rätsel um verschwundene Klage: Wie kann es sein, dass man vor Gericht muss und davon nichts erfährt?
In der Stadtverwaltung wisse man nichts von einer Klage des Freistaats, heißt es aus dem Plauener Rathaus.
Der Freistaat Sachsen hat Ende Juni beim Sächsischen Oberverwaltungsgericht Klage gegen die Stadt Plauen eingereicht. Doch dort will man davon nichts wissen. Bei der Justiz ist man ratlos.
Swen Uhlig
Mehr Artikel