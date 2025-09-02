Werdauer Stadtpark wird aufgeräumt: Voliere verschwindet, Permakultur bleibt

Werdau
Anwohner hatten die Zustände am Eingang der Grünanlage kritisiert. Ein Zirkuswagen wird zu einem neuen Treffpunkt am Skatepark in der Innenstadt.
Die Stadt Werdau will im Stadtpark aufräumen. Die Voliere am Eingang der Grünanlage, in der jahrzehntelang verschiedene Ziervögel zwitscherten, soll verschwinden. Auch der angrenzende Lagerraum werde abgerissen, informierte Oberbürgermeister Sören Kristensen (Unabhängige Liste) die Stadträte auf ihrer jüngsten Sitzung. „Diese Ecke wird...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.