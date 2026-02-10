MENÜ
  • Wie dieses Freizeitbad in Westsachsen Feriengäste lockt und um seine Zukunft kämpft

Im 2002 eröffneten Hallen- und Freibad „Webalu“ in Werdau stehen zahlreiche Sanierungsarbeiten an. Sie alle dienen dazu, den Badbetrieb der kommenden 20 Jahre zu sichern.
Frühere Pläne sahen den Abriss der Außenbecken des Bades vor, um Kosten zu sparen. Das steht nicht mehr zur Debatte.
Die Freizeiteinrichtung kann steigende Besucherzahlen verbuchen. Im vergangenen Jahr kamen rund 122.000 Gäste.
Werdau
Wie dieses Freizeitbad in Westsachsen Feriengäste lockt und um seine Zukunft kämpft
Von Annegret Riedel
Längere Öffnungszeiten, ein Tauchkurs für Kinder: In den Winterferien ist im „Webalu“ in Werdau Hochbetrieb. Hinter den Kulissen geht es um Millioneninvestitionen und die Frage, wie das Bad langfristig erhalten werden kann.

Ferienzeit im Hallen- und Freibad „Webalu“ an der Ziegelstraße in Werdau bedeutet Badespaß von früh bis spät. „Unsere Einrichtung hat in den Winterferien erweiterte Öffnungszeiten täglich von 10 bis 19 Uhr“, sagt Objektleiterin Candy Fischer. Am 18. Februar steht ein Highlight im Kalender. Von 11 bis 13 Uhr laden die „Aquanauten“...
