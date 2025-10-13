Wie ein Hamburger das Image eines Werdauer Seniorenheimes verbessern will

Die Einrichtung am Werdauer Brühl hat einen neuen Chef. Benjamin Schmölcke setzt auf Kooperationen, Teamwork und plant Renovierungen.

Das erste, was Benjamin Schmölcke in Angriff genommen hat, war die Änderung der Dienstpläne. „Viele sehr lange und geteilte Dienste waren für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter belastend“, sagt der 44-Jährige, der neuer Leiter des Senioren- und Betreuungszentrums am Werdauer Brühl ist. Nur mit einem motivierten Team könne man die...