In einer Nacht: Tulpenfeld vor den Toren Werdaus geplündert

Am Donnerstagabend stand der schmale Feldstreifen an der B 175 noch in voller Blüte. Betreiber Harald Funck kann den Schaden bisher nicht beziffern.

Tausende Tulpen blühten noch am Donnerstagabend auf einem schmalen Feldstreifen nahe dem Kreisverkehr in der Sorge an der B 175. Am Freitagfrüh waren es maximal noch 20 Stück. Alle anderen waren über Nacht verschwunden. Erst am Mittwoch hatte Harald Funck die schützende Hülle weggenommen, unter der die Frühblüher in den vergangenen Wochen... Tausende Tulpen blühten noch am Donnerstagabend auf einem schmalen Feldstreifen nahe dem Kreisverkehr in der Sorge an der B 175. Am Freitagfrüh waren es maximal noch 20 Stück. Alle anderen waren über Nacht verschwunden. Erst am Mittwoch hatte Harald Funck die schützende Hülle weggenommen, unter der die Frühblüher in den vergangenen Wochen...