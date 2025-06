Wieder Fälle von Vandalismus am Werdauer Bahnhof - Stadt erstattet Anzeige

Mithilfe von Kameraüberwachung will die Stadt den vor sechs Wochen eingeweihten Komplex vor Zerstörung schützen. Videoaufzeichnungen helfen bei der Tätersuche.

Schmiererei an den Unterstellboxen für Fahrräder und an einigen Wänden, ein fehlendes Werkzeugteil an der Fahrrad-Reparatursäule: Sechs Wochen nach Inbetriebnahme des neuen Bahnhofskomplexes in Werdau haben Unbekannte bereits wieder Zerstörungen hinterlassen. „Absolut hirnrissig.“ „Denen muss man auf die Finger hauen.“ So diskutieren...