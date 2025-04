Willkommen in Langenbernsdorf: Landkreis enthüllt letztes Begrüßungs-Schild

An der Landesgrenze zu Thüringen an der B 175 steht jetzt das 63. Schild. Landkreis Zwickau investiert in Willkommens-Kultur rund 13.000 Euro.

Das Beste kommt zum Schluss: Der Landkreis Zwickau hat sein letztes Willkommensschild an der Grenze zwischen Sachsen und Thüringen aufgestellt. Zu diesem Anlass hatten sich am Dienstagnachmittag Landrat Carsten Michaels, der Langenbernsdorfer Bürgermeister Tobias Bär und Gemeinderat Enrico Stritzl (alle CDU) an der B 175 kurz vor dem...