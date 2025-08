Witzige Schülerausreden: Neue Ausstellung belebt Crimmitschauer Innenstadt

Musiker Andreas Bacher bringt Kunst, Humor und Saxofonklänge in die Fußgängerzone – mit einer außergewöhnlichen Schau, die leere Schaufenster in kreative Bühnen verwandelt.

Mitten in Crimmitschau wird Kunst wieder sichtbar – dort, wo sonst Leerstand herrscht. Das Projekt „Kunst im öffentlichen Raum“ geht in eine neue Runde und startet am Freitag mit einer besonderen Ausstellung. Um 18.30 Uhr wird im Gebäude Herrengasse 13 die aktuelle Schau eröffnet. Im Zentrum stehen witzige Ausreden von Schülern des...