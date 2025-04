Zeugensuche zu zwei Diebstählen in Werdau

Einem Mann wird das Portemonnaie aus dem Kofferraum gestohlen, und Unbekannte stehlen ein E-Bike aus einem Kellerabteil.

Werdau.

Zu zwei Diebstählen suchen die Polizisten im Werdauer Revier Zeugen. Am Dienstag gegen 11 Uhr wurde laut Polizei einem 75-Jährigen die Geldbörse aus dem Kofferraum seines Autos gestohlen. Der Mann hatte sein Auto auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Pestalozzistraße mit seinen Einkäufen vollgeladen und hatte seinen Einkaufswagen wieder zurückgebracht. Diesen Moment und das unverschlossene Auto nutzten offenbar die Täter. In der Nacht zuvor stahlen Unbekannte ein E-Bike aus einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses an der Leipziger Straße. Das grün-gelbe Zweirad der Marke Cube hatte einen Wert von 1670 Euro. Es war mit einem Schloss gesichert, das beschädigt zurückgelassen wurde. (kru) Zeugentelefon: 03761 7020