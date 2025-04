Zum 1. Mai in Crimmitschau: Stadtführer berichtet über Schauriges aus dem Sahnpark

Helge Klemm entführt seine Gäste in die Welt der Sagen und Mythen in Crimmitschau. Seine Tour ist nicht für Kinder geeignet.

In die Welt der Sagen und Mythen entführt am 1. Mai Stadtführer Helge Klemm die Besucher einer Tour, die durch den Crimmitschauer Sahnpark geht. In diesen circa zwei Stunden erfahren die Gäste dabei auch viel Schauderhaftes, zum Beispiel über einige blutige Todesfälle, die sich im Sahnpark ereignet haben sollen. „Es geht diesmal recht...