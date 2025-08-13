Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Zum ersten Mal Stolpersteine in Werdau: Vier Messingtafeln erzählen das Schicksal der jüdischen Familie Ringer

Bauhofmitarbeiter Thomas Weidner bringt die Stolpersteine, die an Bernhard und Martha Ringer sowie Sohn Hans und Schwiegertochter Ruth erinnern, mit viel Feingefühl in den Boden.
Werdau
Redakteur
Von Jochen Walther
Mit Blumen, Musik und leisen Tönen gedenken Bürger und Nachfahren einem fast vergessenen Kapitel Stadtgeschichte – und setzen ein sichtbares Zeichen gegen das Schweigen.

Sie standen eng beieinander, als wären sie eine Familie – neun Menschen, die ein Schicksal verbindet, das sie nie selbst erlebt haben. Auf dem Gehweg vor dem Haus Markt 6 in Werdau wurden vier Stolpersteine verlegt. Sie tragen die Namen von Martha, Bernhard, Hans und Ruth Ringer – und markieren den Ort, an dem ihr Leben zerbrach. Wäre der...
