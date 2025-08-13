Zum ersten Mal Stolpersteine in Werdau: Vier Messingtafeln erzählen das Schicksal der jüdischen Familie Ringer

Mit Blumen, Musik und leisen Tönen gedenken Bürger und Nachfahren einem fast vergessenen Kapitel Stadtgeschichte – und setzen ein sichtbares Zeichen gegen das Schweigen.

Sie standen eng beieinander, als wären sie eine Familie – neun Menschen, die ein Schicksal verbindet, das sie nie selbst erlebt haben. Auf dem Gehweg vor dem Haus Markt 6 in Werdau wurden vier Stolpersteine verlegt. Sie tragen die Namen von Martha, Bernhard, Hans und Ruth Ringer – und markieren den Ort, an dem ihr Leben zerbrach. Wäre der...