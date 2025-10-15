Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Zum Wochenende in Neukirchen: Führungen durch die alte Gräfenmühle

René Albani (rechts) mit Oliver Steffen (links), der durch die Mühle führen wird. Bild: Ramona Schwabe/Archiv
René Albani (rechts) mit Oliver Steffen (links), der durch die Mühle führen wird. Bild: Ramona Schwabe/Archiv
Werdau
Zum Wochenende in Neukirchen: Führungen durch die alte Gräfenmühle
Von Jakob Nützler
Am Freitag darf man sich durch die 1725 erbaute Gräfenmühle in Neukirchen führen lassen. Da die Anlage wiederbelebt wurde, „klappert“ es auch wieder.

Neukirchen.

Zum Abschluss der Herbstferien öffnet die Naturschutzstation Gräfenmühle in Neukirchen (Pestalozzistraße 21a) ihre Tore und lädt Neugierige zu Mühlenführungen ein. Diese finden am Freitag, 17. Oktober, von 10 bis 12 Uhr und von 16 bis 18 Uhr statt. Seit ihrer Wiederinbetriebnahme durch Oliver Steffen ist die Mühle wieder funktionstüchtig, sodass der „Duft nach frisch gemahlenem Mehl und das charakteristische Klappern der Mühle“ nicht fehlen werden, teilt der Landschaftspflegeverband Westsachsen mit. Die eintrittsfreien Führungen erstrecken sich über fünf Stockwerke. Ab Freitag bis zum 7. November steht unter der Woche während der Bürozeiten von 8 bis 16 Uhr das Mühlenensemble auch ohne Führungen für Besuche offen. (nütz)

