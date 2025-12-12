Zwei Einbrüche am Donnerstag in Langenreinsdorf bei Crimmitschau: Polizei nennt erste Details

Ziel der Täter waren zwei Einfamilienhäuser an der Hauptstraße. Fest steht: Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt und entwendeten unter anderem Bargeld.

Zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser im Crimmitschauer Ortsteil Langenreinsdorf beschäftigen die Polizei. Auf die Fälle wurde – quasi als Warnung vor Einbrechern – in verschiedenen lokalen Facebook-Gruppen aufmerksam gemacht.