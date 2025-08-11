Zwickau: Mann erhält Anzeige wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens

Der 33-Jährige beschleunigte sein Fahrzeug nochmal, als ihn die Polizei kontrollieren wollte

Zwickau.

Ein Autofahrer (33) hat versucht, sich in Zwickau einer Polizeikontrolle zu entziehen, sagte Annekatrin Liebisch von der Polizeidirektion. Das war passiert: Als ein Streifenteam in der Nacht zum Montag auf der Äußeren Zwickauer Straße unterwegs war, kam ihm aus Richtung Cainsdorfer Straße ein VW mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit entgegen. Die Beamten wollten das Fahrzeug kontrollieren, doch der Fahrer beschleunigte und entfernte sich über die Fichtestraße zur Ebersbrunner Straße. Als er das Auto verlassen wollte, traf der Streifenwagen ein. Ein Atem-Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,1 Promille. Zur Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr erhielt der Mann eine weitere wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens. (jarn)