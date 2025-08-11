Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Zwickau: Mann erhält Anzeige wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens

Ein Atem-Alkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille.
Ein Atem-Alkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille. Bild: Symbolfoto: Marcus Brandt/dpa
Ein Atem-Alkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille.
Ein Atem-Alkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille. Bild: Symbolfoto: Marcus Brandt/dpa
Werdau
Zwickau: Mann erhält Anzeige wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens
Redakteur
Von Jens Arnold
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der 33-Jährige beschleunigte sein Fahrzeug nochmal, als ihn die Polizei kontrollieren wollte

Zwickau.

Ein Autofahrer (33) hat versucht, sich in Zwickau einer Polizeikontrolle zu entziehen, sagte Annekatrin Liebisch von der Polizeidirektion. Das war passiert: Als ein Streifenteam in der Nacht zum Montag auf der Äußeren Zwickauer Straße unterwegs war, kam ihm aus Richtung Cainsdorfer Straße ein VW mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit entgegen. Die Beamten wollten das Fahrzeug kontrollieren, doch der Fahrer beschleunigte und entfernte sich über die Fichtestraße zur Ebersbrunner Straße. Als er das Auto verlassen wollte, traf der Streifenwagen ein. Ein Atem-Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,1 Promille. Zur Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr erhielt der Mann eine weitere wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens. (jarn)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:00 Uhr
4 min.
Einer vom Bolzplatz, zwei von der Akademie: Wie ein internationales Trio zu den Fußballern des SSV Königshain-Wiederau fand
Illja Vanin, Iskander Temirtas, Kostiantyn Zhukov (v. l.) sind die drei Neuzugänge beim SSV Königshain-Wiederau.
Der Mittelsachsenligist hat in diesem Sommer drei Neuzugänge zu sich gelotst. Einen Erfolg durfte das Trio vor einigen Wochen schon in der Region bejubeln.
Robin Seidler
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
21.07.2025
2 min.
Crimmitschau: Motorradfahrer flüchtet mit bis zu 100 km/h vor der Polizei
Ein Motorradfahrer flüchtete mit bis zu 100 km/h vor der Polizei.
Der tatverdächtige 35-Jährige und sein Motorrad konnten gestellt werden. Er muss sich nun gleich wegen mehrerer Vergehen verantworten.
Jens Arnold
12.08.2025
3 min.
Klein-Erzgebirge: Darum sind die Stunden für die Augustusburg gezählt
Die Augustusburg ist bereits vom Schellenberg heruntergehoben worden, wartet auf ihren Abtransport. Oliver Weinhold zeigt noch einmal die Modellnummer des Objektes im Ausstellungsverzeichnis.
Nach sechs Jahrzehnten verlässt eines der legendärsten und größten Schaustücke die Miniaturwelt des Klein-Erzgebirges in Oederan. Gibt es Ersatz für das Modell vom Wahrzeichen des Erzgebirges?
Christof Heyden
10:00 Uhr
1 min.
Crinitzberg: Mann auf historischem Motorrad wird von Auto angefahren
Die Polizei ist zu einem Unfall in Lauterhofen gerufen worden.
Der 84-jährige Biker musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden.
Jens Arnold
08:00 Uhr
2 min.
Strafbares im Netz beweisen - mit Screenshots
Screenshots können als Beweismittel bei rechtswidrigen Inhalten im Netz dienen.
Bei der Masse an Inhalten im Internet findet sich oft auch Rechtswidriges. Wer dagegen vorgehen will, braucht Beweise. Die Stiftung Warentest erklärt, wie man diese richtig dokumentiert.
Mehr Artikel