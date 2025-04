1,4 Millionen Euro für die Zukunft: Wie Zwickauer die Arzneimittel von morgen entwickeln

Was früher reine Produktion war, wird jetzt zur Innovationsschmiede: In Zwickau startet Recipharm eine neue Entwicklungsabteilung – mit großen Plänen fürs Unternehmen und Nestlé als erstem Kunden.

Es gibt Sätze, die bleiben hängen. Einer davon fiel am Dienstagvormittag im Gewerbegebiet an der Galileistraße: „Wir haben uns für Zwickau entschieden.“ Was für manche wie eine nette Floskel klingt, hat für Uwe Hanenberg, Leiter der Entwicklung bei Recipharm, Gewicht. Denn hinter dieser Entscheidung steckt mehr als ein Standortvorteil...