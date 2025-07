110.000 Euro Schaden in Reinsdorf: Zwei Bagger im Wald ausgebrannt

Die Polizei steht vor einem rätselhaften Fall: Unbekannte holten die Baumaschinen von einem Firmengelände und ließen sie dann zurück.

Bei einem Brand im Reinsdorfer Ortsteil Vielau ist am frühen Donnerstagmorgen ein Schaden von rund 110.000 Euro entstanden. Nach Angaben der Polizei waren Unbekannte gewaltsam in ein Firmengelände eingedrungen. Von dem Grundstück fuhren sie zwei Kettenbagger Hitachi ZW 33 und 55 in den angrenzenden Vielauer Wald zwischen Tierheimweg und...