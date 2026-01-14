MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • 133 Temposünder am Dienstag ertappt: Polizei zieht Bilanz nach Blitzer-Aktion im Landkreis Zwickau

Die Polizei legt Ergebnisse der Geschwindigkeitskontrollen im Landkreis Zwickau vor.
Die Polizei legt Ergebnisse der Geschwindigkeitskontrollen im Landkreis Zwickau vor. Bild: Sebastian Willnow/dpa
Die Polizei legt Ergebnisse der Geschwindigkeitskontrollen im Landkreis Zwickau vor.
Die Polizei legt Ergebnisse der Geschwindigkeitskontrollen im Landkreis Zwickau vor. Bild: Sebastian Willnow/dpa
Zwickau
133 Temposünder am Dienstag ertappt: Polizei zieht Bilanz nach Blitzer-Aktion im Landkreis Zwickau
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Messstellen haben sich auf A 72 und auf Freitagstraße bei Reinsdorf befunden. Der „Spitzenreiter“ war 42 km/h zu schnell. Dort, wo die Schneeberge lagen, standen nach dem Tauwetter die Blitzer. So fällt die Bilanz aus.

133 Temposündern drohen Buß- oder Verwarngeld. Sie wurden am Dienstag bei von der Polizei durchgeführten Geschwindigkeitskontrollen an verschiedenen Stellen im Landkreis Zwickau ertappt. Der „Spitzenreiter“ war 42 Kilometer pro Stunde (km/h) zu schnell unterwegs. Nachdem das Tauwetter die Schneeberge an den Straßenrändern verschwinden...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19:32 Uhr
2 min.
Rückschlag für Aktivisten Chalil im Kampf gegen Abschiebung
Nach seiner Freilassung aus der Abschiebehaft will Chalil nun die US-Regierung zur Verantwortung ziehen. (Archivbild)
Die Festnahme von Machmud Chalil nach Uni-Protesten in den USA gegen den Gaza-Krieg sorgte für viel Aufsehen. Seine Freilassung nach Monaten Abschiebehaft wird nun von einem Gericht in Frage gestellt.
13.11.2025
1 min.
Zwickau: Polizei blitzt Mann innerorts mit 119 Stundenkilometern
Die Polizei ertappte am Mittwoch in Zwickau und an der A 72 zahlreiche Temposünder.
Bei zwei Tempokontrollen an der A 72 und auf der Reichenbacher Straße gab es nur wenige Eilige, zwei Fahrer werden aber wohl monatelang den Führerschein abgeben müssen.
Konrad Rüdiger
14.01.2026
4 min.
Plauener Tuning-Firma entwickelt neuen Motor für Simson-Mopeds: „Es fährt sich spürbar besser – und das auch noch legal“
ZT-Tuning-Geschäftsführer Jens Opitz mit dem optimierten Zylinder eines Simson-Motors: „Mit der Freundin hinten drauf zügig den Berg hochfahren.“
Die Zweiräder aus DDR-Zeiten sind Kult bei Teenagern. Die vogtländische Firma ZT-Tuning bringt nun ein Antriebsaggregat auf den Markt, das die Fahrzeuge bei minimalem Aufwand deutlich agiler macht.
Swen Uhlig
04.12.2025
1 min.
Superblitzer lauert in Lichtenstein: 99 hat’s schon erwischt
Der Blitzer hatte den Verkehr stadteinwärts im Visier.
Am Dienstag wurde der Blitzer aufgebaut, inzwischen gibt es eine erste Bilanz.
Bernd Appel
14.01.2026
4 min.
Dienstältester Heimleiter des Vogtlands verkauft sein Lebenswerk: Als „der Chef“ anfing, kostete ein Heimplatz 105 Mark
Der Chef und die Frauen an seiner Seite. Frank Menzel, Beate Menzel (links) und Pflegedienstleiterin Cornelia Otto arbeiten seit Jahrzehnten eng und vertrauensvoll zusammen.
Frank Menzel war 1986 der jüngste Heimleiter im Bezirk Karl-Marx-Stadt. Damals waren Pflegeheime noch Feierabendheime, auch das in Reuth – „und damals waren die Leute zufriedener“.
Gerd Möckel
19:21 Uhr
2 min.
EU: Dänemark könnte im Grönland-Ernstfall Beistand verlangen
Nach langem Schweigen positioniert sich die EU: Im Ernstfall könnte Dänemark im Kampf um Grönland Unterstützung der EU-Partner verlangen. (Archivbild)
US-Präsident Donald Trump will das zu Dänemark gehörende Grönland unter die Kontrolle der Vereinigten Staaten bringen - möglicherweise auch gegen den Willen der Dänen. Nun stellt die EU etwas klar.
Mehr Artikel