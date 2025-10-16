Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Insgesamt wurden drei Fahrer ohne Fahrerlaubnis gestoppt.
Insgesamt wurden drei Fahrer ohne Fahrerlaubnis gestoppt. Bild: Symbolbild/Sven Grundmann
Zwickau
15-Jähriger rast nachts im Auto der Eltern durch Zwickau
Redakteur
Von Bernd Appel
In der Nacht zum Donnerstag wurden mehrere Autofahrer ohne Fahrerlaubnis erwischt.

In der Nacht zum Donnerstag fiel einem Streifenteam auf der Neuplanitzer Straße in Zwickau ein Ford durch überhöhte Geschwindigkeit auf. Als sie den Fahrer gegen 2.30 Uhr anhielten, stellte sich heraus, dass dieser erst 15 Jahre alt war. Gegen ihn wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Laut Polizeisprecherin Annekatrin Liebisch...
