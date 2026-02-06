MENÜ
Am zehnten Jahrestag der Selbstenttarnung des NSU gedachten hunderte Menschen im Schwanenteichpark den Opfern.
Am zehnten Jahrestag der Selbstenttarnung des NSU gedachten hunderte Menschen im Schwanenteichpark den Opfern. Bild: Uwe Mann/Archiv
Linken-Politiker René Hahn will das Gedenken an die Opfer des NSU stärker in der Zwickauer Mehrheitsgesellschaft verankern.
Linken-Politiker René Hahn will das Gedenken an die Opfer des NSU stärker in der Zwickauer Mehrheitsgesellschaft verankern. Bild: Ralph Köhler
40 Teilnehmer verschiedener Organisation diskutierten im Rathaus über die Zukunft des Zwickauer NSU-Gedenkens.
40 Teilnehmer verschiedener Organisation diskutierten im Rathaus über die Zukunft des Zwickauer NSU-Gedenkens. Bild: Ralph Köhler
Zwickau
15 Jahre nach dem Auffliegen des NSU: So will Zwickau erinnern
Von Jim Kerzig
Während der zeitliche Abstand zu den NSU-Taten wächst, wollen Zwickauer Akteure die Erinnerung an dessen Opfer weiter vorantreiben. Vor allem für die Gedenktage im November gibt es große Pläne.

Als sich Ende November 2011 Tausende Menschen auf dem Zwickauer Georgenplatz versammelten, um ein Zeichen für Demokratie Toleranz zu setzen, war die Explosion im Stadtteil Weißenborn drei Wochen her. Drei Wochen, in denen Stück für Stück die Verbrechen des Nationalsozialistischen Untergrundes (NSU) offengelegt wurden. Eine beispiellose...
Mehr Artikel