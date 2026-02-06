15 Jahre nach dem Auffliegen des NSU: So will Zwickau erinnern

Während der zeitliche Abstand zu den NSU-Taten wächst, wollen Zwickauer Akteure die Erinnerung an dessen Opfer weiter vorantreiben. Vor allem für die Gedenktage im November gibt es große Pläne.

Als sich Ende November 2011 Tausende Menschen auf dem Zwickauer Georgenplatz versammelten, um ein Zeichen für Demokratie Toleranz zu setzen, war die Explosion im Stadtteil Weißenborn drei Wochen her. Drei Wochen, in denen Stück für Stück die Verbrechen des Nationalsozialistischen Untergrundes (NSU) offengelegt wurden. Eine beispiellose...