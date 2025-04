15 Minuten Glockenläuten zum Europatag: Auch Zwickauer Kirchen machen mit

Als Zeichen für den Frieden sollen am 9. Mai europaweit Kirchenglocken läuten. Die Zwickauer Kirchgemeinden beteiligen sich und wollen auf einen besonderen Jahrestag hinweisen.

Wer am Abend des 9. Mai in Zwickau unterwegs ist, wird es auf jeden Fall vernehmen: anlässlich des Europatages werden ab 18 Uhr für mindestens 15 Minuten die Glocken auf den Kirchtürmen der Stadt läuten. „Ein Zeichen. Ohne Worte. Jeder versteht es“, heißt es in der Ankündigung der Initiatorin und Musikerin Roswitha Meyer, die von der...