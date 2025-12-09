Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • 15- und 17-Jähriger im Mopedauto bei Unfall in Wilkau-Haßlau verletzt

Bei einem Unfall in Wilkau-Haßlau sind zwei Fahrzeuge kollidiert.
Bei einem Unfall in Wilkau-Haßlau sind zwei Fahrzeuge kollidiert. Bild: Symbolbild: Benjamin Nolte/stock
Bei einem Unfall in Wilkau-Haßlau sind zwei Fahrzeuge kollidiert.
Bei einem Unfall in Wilkau-Haßlau sind zwei Fahrzeuge kollidiert. Bild: Symbolbild: Benjamin Nolte/stock
Zwickau
15- und 17-Jähriger im Mopedauto bei Unfall in Wilkau-Haßlau verletzt
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine 80-Jährige ist an einer Tankstelle gegen das kleine Auto gefahren. Wie es dazu gekommen ist.

Zwei Jugendliche sind am Montag, 8. Dezember, in Wilkau-Haßlau bei einem Verkehrsunfall verletzt worden, so die Polizei. Eine 80-jährige Frau fuhr gegen 16.10 Uhr mit ihrem Renault von einer Tankstelle auf die Vielauer Straße. Sie übersah dabei das Mopedauto Ligier des 15-Jährigen, der Vorfahrt hatte. Der Jugendliche kam aus Richtung Vielau....
