15- und 17-Jähriger im Mopedauto bei Unfall in Wilkau-Haßlau verletzt

Eine 80-Jährige ist an einer Tankstelle gegen das kleine Auto gefahren. Wie es dazu gekommen ist.

Zwei Jugendliche sind am Montag, 8. Dezember, in Wilkau-Haßlau bei einem Verkehrsunfall verletzt worden, so die Polizei. Eine 80-jährige Frau fuhr gegen 16.10 Uhr mit ihrem Renault von einer Tankstelle auf die Vielauer Straße. Sie übersah dabei das Mopedauto Ligier des 15-Jährigen, der Vorfahrt hatte. Der Jugendliche kam aus Richtung Vielau....