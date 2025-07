150.160 Kilometer: Das ist für Zwickau Rekord im Stadtradeln

Insgesamt haben 3002 Städte und Gemeinden beim Stadtradeln mitgemacht. Auch da schneidet Zwickau gut ab: Im deutschlandweiten Ranking liegt die Stadt auf Platz 338. In Sachsen reicht es sogar für Silber. Bisher.

Das ist Rekord für Zwickau: Laut bestätigtem Endstand kommt die Stadt in diesem Jahr beim Stadtradeln auf insgesamt 150.160 gefahrene Kilometer. Im deutschlandweiten Ranking liegt Zwickau damit aktuell auf Platz 338 bei 3002 teilnehmenden Städte und Gemeinden und in Sachsen sogar auf Platz 2 hinter Pirna, heißt es in einer Pressemitteilung der...