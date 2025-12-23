150 Jahre alte Buche: Naturjuwel im Schlosspark Planitz zerstört

Der Schlosspark Planitz hat einen historischen Baum verloren. Eine 150 Jahre alte Buche brannte. Die Ursache war ein unüberlegter Kinderstreich.

Der Schlosspark Planitz hat einen seiner wertvollsten Bäume, eine 150 Jahre alte Buche, verloren. Am Dienstagvormittag musste die Feuerwehr in die historische Anlage ausrücken. Die Buche brannte am Wurzelstock. Laut Stadtverwaltung gelang es nicht, alle Glutnester zu löschen. Das Feuer schwelte im Inneren des Baumes weiter. Feuerwehrleute und...