16-jähriger Mopedfahrer bei Unfall in Mülsen verletzt

Zwickau
Der Unfall passierte im Ortsteil St. Micheln. Was die Ursache war.
Ein 16-Jähriger hat bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 7. Januar, in Mülsen Verletzungen erlitten. Das berichtete die Polizei. Der junge Mann war gegen 17 Uhr im Ortsteil St. Micheln mit einem Zweirad der Marke Simson unterwegs. Eine 44-jährige Opel-Fahrerin wollte zu diesem Zeitpunkt auf die St. Michelner Hauptstraße abbiegen. Bei diesem...
