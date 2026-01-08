MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In St. Micheln wurde ein Mopedfahrer verletzt.
In St. Micheln wurde ein Mopedfahrer verletzt. Bild: Symbolbild: Benjamin Nolte/stock
In St. Micheln wurde ein Mopedfahrer verletzt.
In St. Micheln wurde ein Mopedfahrer verletzt. Bild: Symbolbild: Benjamin Nolte/stock
Zwickau
16-jähriger Mopedfahrer bei Unfall in Mülsen verletzt
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Unfall passierte im Ortsteil St. Micheln. Was die Ursache war.

Ein 16-Jähriger hat bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 7. Januar, in Mülsen Verletzungen erlitten. Das berichtete die Polizei. Der junge Mann war gegen 17 Uhr im Ortsteil St. Micheln mit einem Zweirad der Marke Simson unterwegs. Eine 44-jährige Opel-Fahrerin wollte zu diesem Zeitpunkt auf die St. Michelner Hauptstraße abbiegen. Bei diesem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:53 Uhr
1 min.
Zwei 16-Jährige auf MZ-Motorrad in Plauen mit Auto zusammengestoßen
Die zwei Schwerverletzten wurden ins Krankenhaus gebracht.
Beide Jugendliche mussten danach ins Krankenhaus. Wie es zum Unfall gekommen ist.
Lutz Kirchner
16:26 Uhr
4 min.
Bauernproteste an Autobahnen gegen EU-Handelsabkommen
Landwirte befürchten unverhältnismäßige Konkurrenz durch günstige Importe aus Südamerika.
Traktoren rollen an Autobahn-Auffahrten, Paris erlebt erneut Bauern-Blockaden: Warum der Streit um das Mercosur-Abkommen nicht abebbt.
07.01.2026
4 min.
Starker Strom: AC/DC-Gitarrist Angus Young ist nun im Erzgebirge zu haben
Eigentlich ist Roy Fankhänel Gitarrenbauer. Doch mit großer Leidenschaft entwirft er auch Holzkunstfiguren. In Seiffen gehen seine Entwürfe bereits in Serie.
Die Genossenschaft Seiffener Volkskunst widmet dem Gitarristen der legendären Hardrocker AC/DC eine eigene Figur. Damit wird eine neue Serie fortgesetzt. Doch wer ist der kreative Kopf dahinter?
Joseph Wenzel
07.01.2026
3 min.
„Wir haben es geschafft!“ – Friseurin aus dem Erzgebirge wehrt sich erfolgreich gegen Rückforderung von Coronahilfen
Friseurin Mandy Herrmann aus Bad Schlema sollte Coronahilfen zurückzahlen. Dagegen hat sie sich nun erfolgreich gewehrt.
Seit April hat Mandy Herrmann zusammen mit anderen darum gekämpft, dass sie eine staatliche Unterstützung aus der Pandemiezeit nicht zurückzahlen müssen. Mit Erfolg. Doch dafür war Durchhaltevermögen gefragt.
Irmela Hennig
16:33 Uhr
1 min.
Zusammenstoß mit Mercedes-Wohnmobil bei Döbeln verursacht Schaden von 40.000 Euro
Der Glätteunfall südlich von Döbeln hat einen Verletzten gefordert.
Auf der eisglatten Bundesstraße 169 waren ein VW und das Wohnmobil frontal kollidiert. Die Polizei hat erste Angaben zu dem Unfall konkretisiert.
Lutz Kirchner
16:30 Uhr
1 min.
Burgstädter Schulen reagieren auf Unwetterwarnung
Das Burgstädter Gymnasium schickt seine Schüler wegen Glatteisgefahr ins Homeoffice.
Schnee, Regen und Eis sollen laut Wetterprognosen für schwierige Straßenverhältnisse sorgen. Das hat auch Folgen für Schüler und Unterricht.
Uwe Rechtenbach
Mehr Artikel